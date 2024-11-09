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18:56, 9 ноября 2024Спорт

Призер чемпионата мира по боксу из Украины умер в 45 лет

Призер чемпионата мира по боксу из Украины Вячеслав Узелков умер в 45 лет
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Мазуркевич / РИА Новости

Призер чемпионата мира по боксу из Украины Вячеслав Узелков умер в возрасте 45-ти лет. Об этом сообщила украинская федерация бокса на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Его имя навсегда останется в истории спорта, а его пример силы, стойкости и преданности своему делу вдохновит грядущие поколения», — сказано в сообщении. Причина его смерти не уточняется. В марте Узелкову делали операцию, так как обнаружили тромб в сердце.

Узелков стал бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в Северной Ирландии в весовой категории до 91 килограмма. В 2002 году он взял серебро на чемпионате Европы в России.

7 ноября стало известно, что российский боксер Георгий Оголихин потерял сознание и умер на тренировке в Челябинске. Отмечалось, что спортсмен имел допуск к занятиям от медиков.

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