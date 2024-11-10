10 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел, а в мире — День науки и День бухгалтера. Православные сегодня вспоминают великомученицу Параскеву Пятницу. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 10 ноября, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Праздник в честь этого события был установлен в 1962 году, и вплоть до 2011-го по всей стране отмечали День милиции.

В 2011-м милицию переименовали в полицию, и праздник получил новое название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день науки за мир и развитие

Впервые праздник отметили в 2002 году по инициативе ЮНЕСКО с целью напомнить международному сообществу о том, как важно использовать научно-технические достижения в интересах мира и на благо человеческой цивилизации.

По данным НИУ ВШЭ, в 2023 году объем финансирования научных исследований и разработок в России из всех отечественных источников возрос почти на 214 миллиардов рублей. В числе приоритетных направлений: развитие искусственного интеллекта, экологически чистая энергетика, создание безопасных продуктов питания и многое другое.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Международный день бухгалтера

10 ноября 1494 года вышла книга венецианского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». За этот труд ученого прозвали «отцом бухгалтерии» — Пачоли перечислил различные принципы учета, а также рассказал, как вести двойную бухгалтерию. Дата выхода его книги считается моментом зарождения бухгалтерского дела.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 ноября

Всемирный день молодежи;

День просмотра черно-белого фильма;

День памяти Ататюрка в Турции.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти великомученицы Параскевы Пятницы

Согласно преданию, Параскева родилась в Иконии. Ее родители особо почитали пятницу — день, когда Иисус пострадал на кресте. В память о Страстях Христовых они и назвали дочь свою Пятницей (по-гречески Параскева).

Достигнув совершеннолетия, святая приняла обет девства и начала проповедовать среди язычников. В 300-м году в город пришел военачальник императора Диоклетиана, чтобы истребить всех верующих. Параскеву подвергли истязаниям, а затем едва живую бросили в темницу. Там Бог чудесным образом исцелил святую, но ее мучителей это не остановило. В итоге Параскеве отсекли голову, верующие похоронили ее тело, а позже от мощей великомученицы люди начали получать исцеление душевных и физических недугов.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 10 ноября

День памяти мучеников Терентия и Неониллы и чад их;

День памяти преподобного Стефана Савваита, творца канонов;

День памяти святителя Димитрия Ростовского;

День памяти преподобного Иова Почаевского, игумена.

Приметы на 10 ноября

В народе 10 ноября — День Параскевы Пятницы. На Руси святую считали «бабьей заступницей» — девушки молились Параскеве о замужестве и семейном счастье.

Иней на деревьях — к сильным морозам;

Круг вокруг луны — к буре;

Много снега — к ранней весне;

Тихая и малооблачная ночь — к заморозкам.

Кто родился 10 ноября

​​Российская журналистка, телеведущая и продюсер дебютировала на российском ТВ в начале нулевых — Канделаки прославилась как ведущая передач «Хорошие песни», «Детали», «Самый умный».

С 2021 года она занимает пост заместителя генерального директора «Газпром-медиа» и управляющего директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». С 2022-го является исполняющей обязанности гендиректора телеканала «ТНТ».

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Советский конструктор-оружейник создал знаменитый автомат АК-47, который приняла на вооружение сначала Советская армия, а затем еще 18 стран-союзниц. Кроме того, в ряде государств развернули производство автомата без лицензии. Сегодня творение Калашникова считают одним из самых распространенных автоматов в мире.

Кто еще родился 10 ноября