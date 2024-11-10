Американский миллиардер Сакс: только глупые верят в демократизацию Украины

Только глупые люди верят, что в рамках конфликта на Украине речь идет о демократии. Умные же понимают, что кризис представляет собой мошенничество, об этом написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нем замешаны. Глупые люди думают, что речь идет о "демократии"», — уточнил он.

Как отметил Дэвид Сакс, речи о демократии на Украине не идет, ведь сами Штаты фактически борются с демократией на Украине.

Также миллиардер напомнил, что большинство жителей Донбасса и Крыма желали присоединения к России.

Ранее Дэвид Сакс рассказал, что Киев платит «коррупционными деньгами» политикам США, которые выступают за продолжение конфликта на Украине. Происходящее он назвал «самой недооцененной историей в Вашингтоне».

Также миллиардер посетовал, что конфликт на Украине является глупостью президента США Джо Байдена. Сакс назвал Украину «проблемой Европы, а не Америки».