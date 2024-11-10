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МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
21:50, 10 ноября 2024Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ — 1:1
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Казани и завершилась со счетом 1:1. Хозяева забили первыми, на 18-й минуте отличился сербский нападающий Никола Чумич. На 53-й минуте полузащитник краснодарцев Александр Черников восстановил равенство. При этом на 31-й минуте албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

После 15 туров РПЛ у «Краснодара» 37 очков, команда Мурада Мусева единолично возглавляет таблицу. Идущий вторым «Зенит» отстает от краснодарцев на одно очко. «Рубин» с 19 очками занимает седьмую строчку.

Ранее 10 ноября в других матчах тура «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1), ЦСКА победил «Крылья Советов» (2:1), а «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Акрон» (4:0). После игры стало известно, что португалец Томаш Аморал покинул пост спортивного директора красно-белых.

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