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19:34, 10 ноября 2024Спорт

«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в РПЛ

«Зенит» со счетом 2:1 одержал волевую победу над «Ахматом» в РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

«Зенит» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 2:1. При этом первыми забили хозяева — на 2-й минуте счет открыл Арсен Адамов. «Зенит» сумел отыграться и победить, в составе сине-бело-голубых отличились Густаво Мантуан (9-я минута) и Матео Кассьерра (21-я).

После 15 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает второе место в таблице. «Ахмат» с девятью баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее 10 ноября состоялись другие матчи РПЛ. ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов» (2:1), а «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Акрон» (4:0).

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