Овечкин сократил отставание от Гретцки до 32 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 32 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 862-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 32 голов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин отличился при счете 1:1 на 27-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз». В середине второго периода столичный клуб ведет со счетом 3:1.

Рекордсменом лиги по числу заброшенных шайб остается канадский хоккеист Гретцки. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

Ранее Уэйн Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина за его рекордом результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. «Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея», — сказал он.