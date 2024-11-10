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16:03, 10 ноября 2024Спорт

Российский тренер раскрыл секрет хорошей игры Овечкина

Тренер Канарейкин заявил, что у Овечкина сверхмотивация побить рекорд Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин (на первом плане)

Александр Овечкин (на первом плане). Фото: Jeff Curry / Imagn Images / Reuters

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин раскрыл секрет хорошей игры российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что у хоккеиста есть сверхмотивация побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, а также отличная подготовка к сезону. По его мнению, Вашингтон укомплектовался группой новых игроков, которые грамотно расставлены по игровым звеньям. «И самое главное — то, что крепкое здоровье позволяет ему показывать такую игру», — подчеркнул Канарейкин.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 863. Таким образом, ему осталось забить 31 гол до повторения рекорда Гретцки. Канадец отличился 894 раза за 1487 игр.

39-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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