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10:35, 10 ноября 2024Наука и техника

В Мексике обнаружили портал в мир мертвых

В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Harvey Meston / Getty Images

В местечке Митла на юге Мексики археологи обнаружили сеть тоннелей, служившую индейским порталом в мир мертвых. Об этом пишет РИА Новости.

«Судить же о протяженности тоннелей пока рано. Возможно, сеть была многоярусной», — рассказал журналистам археолог Марко Вигато.

Как сообщается, в 2023 году сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики начали работу в районе католической церкви Сан-Пабло-Апостол. Геологов смутили результаты исследования почвы под ее фундаментом.

В результате раскопок археологи обнаружили сеть тоннелей, тянущуюся за пределы здания. В некоторых местах глубина тоннелей достигала 30 метров.

Ранее археологи Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана обнаружили поселение древнейших людей Сойи Хавзак. Были обнаружены каменные орудия, кости животных и остатки древней растительности.

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