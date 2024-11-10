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06:38, 10 ноября 2024Мир

В МИД предупредили о попытке Байдена «нагадить» России

Захарова: администрация Байдена может «нагадить» России до своего ухода
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена может успеть «нагадить» России до своего ухода. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, антироссийская политика действующего американского президента провалилась, как и попытка изолировать Россию. Дипломат напомнила, что до вступления Дональда Трампа в должность главы государства осталось два месяца.

«Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — предупредила Захарова.

Ранее Байден отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие темы он намерен обсудить с Трампом на предстоящей встрече в Белом доме. Глава государства также не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Трамп представляет угрозу для демократии.

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