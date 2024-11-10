В США предрекли помилование сына Байдена Трампом

Axios: Трамп может помиловать сына Байдена, а также штурмовавших Капитолий

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп может помиловать участников штурма Капитолия, мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, а также Хантера, сына покидающего пост президента США Джо Байдена. Об этом пишет Axios.

Байден-младший изначально обвинялся в налоговых нарушениях, а в июне текущего года присяжные признали его виновным в том, что он солгал про употребление наркотиков при покупке огнестрельного оружия. До выборов республиканец не исключал, что помилует сына своего политического конкурента.

По делу о событиях 6 января 2021 года в Вашингтоне к августу этого года были осуждены более 900 человек. Всего обвинения предъявлены свыше 1400 человекам. Издание предрекает помилование сторонников Трампа, пытавшихся сорвать процедуру утверждения итогов президентских выборов, поражения в которых он так и не признал. Сам избранный на новый срок глава государства ранее высказывался о том, что хотел бы освободить от наказания большинство из них.

По версии Business Insider, Трамп может использовать полномочия президента, чтобы помиловать самого себя и избежать преследования в рамках четырех уголовных процессов. Издание отмечало, что технически такой вариант возможен, но ранее он ни разу не применялся.

