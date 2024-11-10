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00:53, 10 ноября 2024Спорт

В UFC отговорили восходящую звезду из России от боя в ноябре

В UFC отговорили российского бойца Шарабутдина Магомедова от боя в ноябре
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отговорили восходящую звезду из России Шарабутдина Магомедова (известного как Шара Буллет) от боя в ноябре. Об этом сам спортсмен заявил в интервью Red Corner MMA.

«Я хотел подраться в Макао, но в UFC настояли, чтобы я отдохнул и набрался голоду. Спасибо им, что беспокоятся обо мне. А вообще, готов зарубиться, встав с кровати», — заявил Магомедов.

26 октября в Абу-Даби Магомедов одержал четвертую подряд победу в UFC. Россиянин нокаутировал представителя Армении Армена Петросяна во втором раунде.

Магомедов пока не проиграл ни одного поединка в UFC. У него четыре победы в самом престижном промоушене. Всего в смешанных единоборствах (ММА) на счету Магомедова 15 успешных поединков при отсутствии поражений.

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