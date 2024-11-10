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21:07, 10 ноября 2024Экономика

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Институт прикладной геофизики: на Солнце произошла вспышка класса M
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. О мощности взрыва агентству ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Выброс произошел днем в воскресенье, 10 ноября. По своей продолжительности она заняла 31 минуту, а по интенсивности рентгеновского излучения достигла класса M — средней мощности.

6 ноября на светиле наблюдалась вспышка высочайшего класса X. Она продлилась чуть дольше получаса. Выброс плазмы той же силы был зафиксирован 1-го числа.

Ранее сообщалось, что вопреки прогнозам индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума. Нынешние значения вдвое превышают ожидаемые, а причины таких повышенных показателей пока не установлены. Предположительно, виной этому начало нового 100-летнего цикла роста. Подтверждение гипотезы займет год.

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