На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Институт прикладной геофизики: на Солнце произошла вспышка класса M

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. О мощности взрыва агентству ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Выброс произошел днем в воскресенье, 10 ноября. По своей продолжительности она заняла 31 минуту, а по интенсивности рентгеновского излучения достигла класса M — средней мощности.

6 ноября на светиле наблюдалась вспышка высочайшего класса X. Она продлилась чуть дольше получаса. Выброс плазмы той же силы был зафиксирован 1-го числа.

Ранее сообщалось, что вопреки прогнозам индекс солнечной активности в XXI веке достиг максимума. Нынешние значения вдвое превышают ожидаемые, а причины таких повышенных показателей пока не установлены. Предположительно, виной этому начало нового 100-летнего цикла роста. Подтверждение гипотезы займет год.