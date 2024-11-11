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00:10, 11 ноября 2024Россия

11 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Валерия Княгинина

Фото: Public Domain

11 ноября в России отмечают День военного пенсионера, а в мире — День окончания Первой мировой войны. Православные вспоминают святую преподобномученицу Анастасию Римскую. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 11 ноября, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День военного пенсионера

Неофициальный праздник набирает популярность с 2012 года. Его отмечают бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, а также медики и все, кто получает государственное пособие за прохождение военной службы.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

День экономиста

Дата праздника была официально утверждена в 2015 году и приурочена к годовщине создания Вольного экономического общества в 1765-м.

При этом экономисты отмечают профессиональный праздник дважды в год. Вторая дата — 30 июня — приурочена к годовщине создания Народного комиссариата финансов, ставшего центральным органом управления финансами в СССР.

Какие еще праздники отмечают в России 11 ноября

  • День офтальмолога;
  • День работника восстановительного поезда.

Праздники в мире

День окончания Первой мировой войны

Памятный день был установлен в 1919 году по распоряжению короля Англии Георга V. Спустя год после окончания одной из самых кровопролитных войн в истории человечества он попросил всех подданных почтить память пострадавших минутой молчания. С тех пор это стало традицией во многих странах.

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Всемирный день шопинга

Этот праздник больших скидок родом из Китая. В 90-е годы в Поднебесной отмечали День холостой жизни, а так как холостяк ассоциируется с цифрой один, в качестве даты выбрали наиболее запоминающееся число — 11.11.

В 2009-м компания Alibaba Group решила использовать красивую дату, чтобы запустить собственный аналог «Черной пятницы». Вскоре эту идею подхватили по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в мире 11 ноября

  • Международный день фитнеса;
  • Всемирный день сирот;
  • Всемирный день оригами.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни

Согласно преданию, святая Анастасия осиротела в возрасте трех лет и воспитывалась в монастыре близ Рима, там же она приняла иночество. К 20 годам она стала такой красавицей, что многие знатные горожане просили ее руки, но девушка всем отказывала.

Когда император Декий начал гонения на христиан, язычники вытащили Анастасию из монастыря и в присутствии правителя города подвергли ее страшным пыткам. Когда мученица попросила воды, над ней сжалился некий Кирилл и напоил Анастасию. Затем пытки продолжились, и в итоге девушку обезглавили. Похожая участь постигла Кирилла — видя его милосердие, мучители решили, что и он тайно исповедует христианство.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 11 ноября

  • День памяти преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского;
  • День памяти преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его;
  • День памяти мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы Киликийских;
  • День памяти преподобной Анны Вифинской.

Приметы на 11 ноября

В народе 11 ноября — Овчарный праздник. В этот день на Руси стригли овец, угощали пастухов пирогами, молоком и медом в благодарность за их работу, а также устраивали гуляния.

  • Девушки на Овчарный праздник надевали коралловые бусы, чтобы привлечь счастье в свою жизнь.
  • Чтобы бодрость и сила не покидали весь год, на праздничном столе обязательно должны быть овечий или козий сыр.
  • Стирать вещи в этот день — значит смывать здоровье хозяина одежды.

Кто родился 11 ноября

Федор Достоевский (1821–1881)

По данным ЮНЕСКО, Федор Достоевский — один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Подросток» и другие произведения повлияли на творчество ряда лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Также произведения Достоевского оказали влияние на становление различных психологических учений. В том числе его произведения высоко ценил Зигмунд Фрейд.

Леонардо Ди Каприо (50 лет)

Один из самых известных голливудских актеров конца XX — начала XXI века стал кумиром миллионов благодаря главной роли в фильме «Титаник». В числе других знаковых работ — главные роли в картинах «Начало», «Остров проклятых», «Поймай меня, если сможешь», «Волк с Уолл-стрит» и другие. В 2016 году Ди Каприо получил «Оскар» за роль в фильме «Выживший».

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Кто еще родился 11 ноября

  • Деми Мур (62 года) — американская актриса;

  • Павел Обухов (1820–1869) — русский металлург и инженер;
  • Лиля Брик (1891–1978) — советская писательница и переводчица, возлюбленная Владимира Маяковского;
  • Курт Воннегут (1922–2007) — американский писатель.

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