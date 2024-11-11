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13:02, 11 ноября 2024Россия

Белоусов отреагировал на продвижение российских войск в Харьковской области

Белоусов поздравил военнослужащих с занятием Колесниковки под Харьковом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов отреагировал на продвижение российских войск в Харьковской области. Об этом сообщает оборонное ведомство в Telegram.

11 октября российские подразделения установили контроль над населенным пунктов Колесниковка. Тремя днями ранее ведомство отчиталось о взятии Першотравневого, также расположенного в Харьковской области.

Белоусов поздравил солдат и офицеров с продвижением, отметив смелость и решительность военнослужащих. Он также поблагодарил участников спецоперации за успешное выполнение боевых задач.

Ранее Белоусов обратился к военным разведчикам и поздравил их с профессиональным праздником, который отмечался 5 ноября. Он напомнил о вкладе разведки в спецоперацию и заявил о самоотверженности солдат при выполнении порученных им заданий.

ЖЗЛ
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