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17:02, 11 ноября 2024Россия

Два человека стали жертвами пожара около здания института в Москве

В Москве возле здания Института стекла произошел пожар, двоих человек не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Два человека стали жертвами пожара около здания Института стекла в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, пожар начался на площадке возле здания института на территории столичного района Лефортово. Огнем было охвачено около десяти квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Специалисты устанавливают, носила ли смерть людей криминальный характер. Дело контролирует городская прокуратура.

Ранее на севере Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. Очагом возгорания была квартира на пятом этаже. Перед этим там взорвался газ, в результате чего пострадали четверо детей.

ЖЗЛ
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