Еще два украинских беспилотника сбиты над российским регионом

Минобороны: два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Выявленные российскими средствами противовоздушной обороны БПЛА были уничтожены около 13:30 и 14:30 мск.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, отметили в военном ведомстве. Целями дронов там назвали объекты на российской территории, по которым ВСУ планировали нанести удар.

Ранее 11 ноября над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон. Регион остается одним из наиболее подверженных атакам со стороны соседнего государства. В то же время бои на территории соседней с Белгородской Курской области с начала августа идут бои — Минобороны отражает попытку вторжения ВСУ.