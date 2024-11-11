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15:30, 11 ноября 2024Россия

Еще два украинских беспилотника сбиты над российским регионом

Минобороны: два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Выявленные российскими средствами противовоздушной обороны БПЛА были уничтожены около 13:30 и 14:30 мск.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, отметили в военном ведомстве. Целями дронов там назвали объекты на российской территории, по которым ВСУ планировали нанести удар.

Ранее 11 ноября над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон. Регион остается одним из наиболее подверженных атакам со стороны соседнего государства. В то же время бои на территории соседней с Белгородской Курской области с начала августа идут бои — Минобороны отражает попытку вторжения ВСУ.

ЖЗЛ
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