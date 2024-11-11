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13:51, 11 ноября 2024Экономика

Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала ноября

Стоимость нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $73 впервые с 1 ноября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В ходе торгов 11 ноября стоимость фьючерсных контрактов на январские поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте опустились ниже отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

Таким образом, мировые цены на нефть опустились ниже вышеуказанной отметки впервые с 1 ноября. К 13:02 по московскому времени сырьевые котировки снизились до 72,93 доллара за баррель. Спад к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,27 процента.

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Однако к 13:17 котировки перешли к росту и превысили отметку в 73 доллара. К тому времени баррель Brent торговался на бирже в районе 73,02 доллара. Тем не менее, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии составило 1,15 процента. В свою очередь, стоимость фьючерсов на поставки американской марки сырья West Texas Intermediate (WTI) к тому моменту падала 1,36 процента и находилась на отметке в 69,42 за баррель.

Ранее снижение сырьевых котировок после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США спрогнозировал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, кандидат от Республиканской партии продолжит политику действующего главы государства Джо Байдена по стимулированию роста предложения нефти на внутреннем рынке. Тем самым, считает Суверов, усилия стран-участниц сырьевой сделки ОПЕК+, включая Россию, по поддержанию мировых цен на нефть могут быть сведены на нет.

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