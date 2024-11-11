Мужчина рассказал о похитивших его четырехпалых инопланетянах

Житель Британии рассказал о похитивших его четырехпалых пришельцах

Житель Великобритании рассказал, как его похитили высокие четырехпалые пришельцы. Об этом пишет Daily Mirror.

Описание похищения, якобы случившегося в 1992 году, было показано в рамках нового документального фильма о так называемом Фокерксом треугольнике — местности в Шотландии между городами Фолкерк, Глазго и Эдинбург. По уверениям уфологов, на этой территории наблюдается самая высокая активность НЛО в Британии.

Кроме того, некоторые местные жители уже несколько десятилетий утверждают, что их похищали инопланетяне. Гарри Вуд заявил, что в 1992 году его похитил экипаж инопланетного корабля. «Я увидел, как три существа приближаются к машине. Потом я почувствовал сильную боль как от удара током. Затем я оказался в какой-то комнате», — рассказал мужчина.

Далее, по его словам, к нему подошел пришелец ростом около 180 сантиметров со светло-серой кожей, большой головой, черными глазами и «руками, как у людей, но с четырьмя очень длинными пальцами».

Как утверждают создатели фильма, в 1990-х годах количество наблюдаемых НЛО над Фолкерком было настолько большим, что подразделение по изучению неопознанных объектов при британском военном ведомстве «было завалено свидетельствами оттуда».

Член горсовета Билли Бьюкенен и уфолог Малкольм Робинсон заявили, что пытались добиться от парламента создания программы по изучению аномалий. Кроме того, они последовательно пытались встретиться с четырьмя премьер-министрами Великобритании — Джоном Мейджором, Тони Блэром, Гордоном Брауном и Риши Сунаком, — но безрезультатно.

Робинсон в очередной раз потребовал от правительства расследовать наблюдения НЛО в Фолкерксом треугольнике. «Но сомневаюсь, что это произойдет. Они слишком уперлись в свою точку зрения. Там говорят, что раз нет никакой угрозы национальной безопасности, то правительство не будет ничего расследовать», — пожаловался уфолог.

Ранее знаменитый юрист Дэнни Шиэн заявил, что США обладает технологиями, способными произвести отключение и посадку кораблей пришельцев. По его словам, американские власти завладели несколькими такими аппаратами.

