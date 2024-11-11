На Западе спрогнозировали сроки наступления переломного момента в конфликте на Украине

Риттер: переломный момент в конфликте на Украине может наступить уже этой зимой

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works спрогнозировал сроки наступления переломного момента в конфликте на Украине. По его мнению, это может произойти уже грядущей зимой.

«Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной», — отметил эксперт.

Риттер добавил, что украинцы скажут, что «они больше не могут», а Западу больше нечего будет дать Киеву. Тогда стороны сядут за стол переговоров.

Экс-разведчик считает, что Украина достигла точки невозврата и проиграла, поэтому будет вынуждена отступить, когда осознает свою незащищенность.

Ранее Риттер заявил, что Соединенные Штаты лично ответственны за уничтожение украинцев и вина вся лежит на стороне Вашингтона. «Это мы (...) направили их [украинцев] на этот путь», — сказал военный аналитик.