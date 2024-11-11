Назван увеличивающий риск инфаркта у женщин напиток

Профессор Михаэльссон: молоко увеличивает риск инфаркта у женщин

Ежедневное употребление молока увеличивает риск ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Об этом предупредил профессор эпидемиологии из Университета Уппсалы в Швеции Карл Михаэльссон, пишет Daily Mirror.

Профессор назвал молоко вредным для сердца, поскольку в нем много лактозы и сахара, которые вызывают опасное воспаление и повреждают клетки сердечной мышцы. При этом эксперт отметил, что напиток опасен только для женщин и абсолютно безвреден для мужчин.

Михаэльссон уточнил, что ощутимый риск для сердца появляется, если каждый день пить по 300 миллилитров молока. По его словам, при увеличении дозы до 600 миллилитров вероятность инфаркта увеличивается на 12 процентов, а при 800 миллилитров — на 21 процент.

Помимо этого профессор предупредил, что переход на обезжиренное молоко не уменьшит риск для сердца. Однако, по его словам, его можно полностью устранить, если заменить обычное молоко на кефир, йогурт или сметану.

Ранее диетолог Мариан Гарсия Мартинес предупредила о вреде обезжиренного молока. По ее словам, в нем содержится почти столько же калорий, как и в обычном, но оно не дает чувство сытости.