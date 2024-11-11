Названы лучшие упражнения для кубиков на прессе

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для кубиков на прессе. Ее слова приводит Men Today.

Первым упражнением станет русский твист. Для его выполнения нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, а ноги согнув в коленях и немного отклоняясь назад. После этого следует повернуться вправо и потянуться к правому бедру руками, а затем к левому.

Следующими упражнениями станут скручивания с подъемом колен, обратные скручивания, велосипед, махи ногами и касания стоп. Для выполнения последнего необходимо лечь на пол, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вдоль корпуса, поднять лопатки и голову, потянуться вправо и коснуться рукой правой стопы, а затем левой.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Идуш рассказала, что велосипед отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.