Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карлос Алькарас
0:2
Завершен
Каспер Рууд
Итоговый чемпионат ATP
Авангард
2:1
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
20:30 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Александр Зверев
Сегодня
22:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:20, 11 ноября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для кубиков на прессе

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для кубиков на прессе. Ее слова приводит Men Today.

Первым упражнением станет русский твист. Для его выполнения нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, а ноги согнув в коленях и немного отклоняясь назад. После этого следует повернуться вправо и потянуться к правому бедру руками, а затем к левому.

Следующими упражнениями станут скручивания с подъемом колен, обратные скручивания, велосипед, махи ногами и касания стоп. Для выполнения последнего необходимо лечь на пол, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вдоль корпуса, поднять лопатки и голову, потянуться вправо и коснуться рукой правой стопы, а затем левой.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Идуш рассказала, что велосипед отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

      Женщины массово вернулись к естественной красоте и столкнулись со страшными последствиями

      Полиция заявила о пропаже дорогого аксессуара после трагедии с Лиамом Пейном

      Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона

      Полиция решила использовать голограмму проститутки для раскрытия ее убийства

      Названы лучшие упражнения для кубиков на прессе

      На Украине официально подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

      Режиссер «Игры в кальмара» признался в съемках сериала только ради денег

      Российская армия впервые уничтожила «Рубиконом» артустановку ВСУ под Курском

      Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше