Шольц высказался о звонке Трампу после выборов

Шольц сообщил, что не звонил Трампу после победы на выборах в США

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что не звонил Дональду Трампу, однако поздравил его с победой на выборах президента США.

«Я поздравил его (Трампа) с победой на выборах, но мы пока не проводили телефонный разговор», — высказался Шольц.

Он подчеркнул, что организация разговора уже идет.

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. По данным The Washington Post, правительство Украины было проинформировано о звонке избранного президента США российскому лидеру. Позднее пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий опроверг эти сведения.