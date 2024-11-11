Ситуацию со сливочным маслом в России назвали стабильной

Минпромторг: ситуаций с отсутствием сливочного масла на торговых полках в РФ нет

Ситуация со сливочным маслом в России стабильная. Об этом заявили в Минпромторге РФ, сообщает РИА Новости.

Снижения спроса на сливочное масло в России не зафиксировано, также нет случаев отсутствия его на полках, отмечают в ведомстве. Торговые сети неохотно повышают цены, понимая, что таким образом утрачивают конкурентное преимущество.

«Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке», — объясняют положение дел в Минпромторге.

В конце октября производители заявляли о приостановке выпуска или сокращении отгрузки масла, а также его подорожании в связи с дефицитом сырья и растущими издержками. По статистике Росстата, за неделю с 22 по 28 октября розничные цены на сливочное масло подскочили на 1,9 процента, а с начала 2024 года — на 25,7 процента. В итоге средние розничные цены на этот товар равнялись в середине октября 1040,7 рубля за килограмм.

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.

Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных призвал не разгонять информационный ажиотаж, так как разговоры про сливочное масло дополнительно подогревают спрос и разгоняют цены на него. Еще одним способом сдержать стоимость продукта он назвал увеличение производства сырого молока и наращивание поставок масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок.