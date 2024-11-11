Стало известно о перебоях в подаче электроэнергии

В Херсоне начались перебои с электричеством после взрывов

В подконтрольном Киеву Херсоне начались перебои с электричеством после взрывов. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что была повреждена энергосеть. В результате были частично обесточены потребители во всех районах города. В городе проводятся восстановительные работы.

Ранее взрывы произошли в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Кроме того, 10 ноября сообщалось, что в Киеве прогремела детонация. В украинской столице и Киевской области объявлялась воздушная тревога.

До этого стало известно о взрывах в Одессе. Об этом сообщал мэр города Геннадий Труханов. Где именно они произошли, он не уточнял.