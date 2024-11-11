Туристы заметили оптическую иллюзию в российской тундре

В тундре под Мурманском туристы заметили оптическую иллюзию с озером

В тундре под Мурманском группа туристов заметила оптическую иллюзию. Об этом сообщил Telegram-канал «Гид по Кольскому Snowindtours», опубликовав соответствующее фото,

Путешественники пришли к одному из озер, которое при взгляде с определенной точки выглядело как большая арка в скале. Так произошло, в частности, из-за отсутствия ветра и ряби на поверхности воды озера, в котором отражалось небо.

Ранее капитан атомного ледокола Андрей Теницкий снял на видео редкое природное явление в Арктике — солнечное гало. На кадрах видно висящее над Северным Ледовитым океаном солнце, окруженное разноцветным световым диском.

До этого в Мурманске удалось запечатлеть необычное атмосферное явление — полярные стратосферные облака. Они образуются при малой концентрации озона и низких температурах на высоте 20 километров.