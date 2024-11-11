«Уралвагонзавод» рассказал о будущем Т-72

«Уралвагонзавод»: у танка Т-72 имеются большие резервы для модернизации

У танка Т-72 имеются большие резервы для дальнейшей модернизации. О будущем боевой машины ТАСС рассказал «Уралвагонзавод» (УВЗ).

На предприятии заметили, что в настоящее время танки семейств Т-72 и Т-90 модифицируются с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Самой современной версией Т-72 в УВЗ назвали Т-72Б3М. Там же отметили, что у танков данного семейства есть «огромные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и сегодня».

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что техника «Уралвагонзавода» достойна самых хороших эпитетов. Глава государства отдельно отметил танки Т-72 и Т-90М, используемые в зоне СВО.