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20:21, 11 ноября 2024Экономика

Уровень безработицы на Украине взлетел

Служба занятости: уровень безработицы на Украине с 2022 года вырос вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Spencer Platt / Getty Images

За неполных три года уровень безработицы на Украине вырос вдвое. Об этом со ссылкой на директора Государственной службы занятости республики Юлию Жовтяк сообщает ТАСС.

С февраля 2022 года уровень безработицы в стране взлетел до 18 процентов. Такие данные показывают Нацбанк и Министерство экономики Украины. С начала 2024 года в Службу занятости обратились около полумиллиона граждан, однако трудоустроить удалось лишь 300 тысяч из них.

Бизнес на Украине испытывает растущий кадровый голод на фоне высокого уровня безработицы. Так, по итогам 2023 года республика оказалась в десятке стран мира с самым высоким показателем нетрудоустроенного населения. Тогда без работы числились в общей сложности 21,1 процента граждан республики.

Летом Минэкономики страны заявило, что почти половина предприятий на Украине столкнулась с нехваткой рабочих рук. Более 40 процентов предприятий малого и среднего бизнеса не могут найти работников из-за проводимой мобилизации и миграции населения, указано по результатам опроса ведомства более трех тысяч руководителей предприятий.

В то же время в Германии пожаловались на провал «турбопрограммы» по трудоустройству украинцев. В прошлом году немецкое правительство потратило миллионы евро, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан. Однако центры занятости не смогли трудоустроить ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.

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