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08:08, 11 ноября 2024Мир

В Британии сообщили об одном из первых решений Трампа

Daily Mail: Трамп вернет бюст Черчилля в Белый дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: White House / via Globallookpress.com

Избранный президент Соединенных Штатов планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Белый дом спустя четыре года. Об этом пишет Daily Mail.

«Одной из первых вещей, которую он сделает, будет возвращение Черчилля в Овальный кабинет в знак уважения», — сказано в статье. Как написали журналисты, Трамп почитает Черчилля как величайшего лидера в истории.

В материале подчеркивается, что бюст Черчилля занимал почетное место в Овальном кабинете с 1965 по 2009 год. После этого президент Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга — младшего.

Накануне СМИ написали, что одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп может вновь посетить Великобританию из-за смены власти в королевстве. При этом издание Guardian указало, что источники опровергли слова британского парламентария Найджела Фаража о том, что приглашение Трампа выступить перед обеими палатами парламента уже было формально озвучено спикером нижней палаты Линдси Хойлом.

Также днем ранее стало известно, что Дональд Трамп окончательно одержал победу на выборах в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах. Как указали аналитики, победа в Аризоне является важным достижением американского политика по нескольким причинам.

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