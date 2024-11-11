В Британии сообщили об одном из первых решений Трампа

Daily Mail: Трамп вернет бюст Черчилля в Белый дом

Избранный президент Соединенных Штатов планирует вернуть бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Белый дом спустя четыре года. Об этом пишет Daily Mail.

«Одной из первых вещей, которую он сделает, будет возвращение Черчилля в Овальный кабинет в знак уважения», — сказано в статье. Как написали журналисты, Трамп почитает Черчилля как величайшего лидера в истории.

В материале подчеркивается, что бюст Черчилля занимал почетное место в Овальном кабинете с 1965 по 2009 год. После этого президент Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга — младшего.

Накануне СМИ написали, что одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп может вновь посетить Великобританию из-за смены власти в королевстве. При этом издание Guardian указало, что источники опровергли слова британского парламентария Найджела Фаража о том, что приглашение Трампа выступить перед обеими палатами парламента уже было формально озвучено спикером нижней палаты Линдси Хойлом.

Также днем ранее стало известно, что Дональд Трамп окончательно одержал победу на выборах в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах. Как указали аналитики, победа в Аризоне является важным достижением американского политика по нескольким причинам.