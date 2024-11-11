В Кремле заявили о дополнительных мерах защиты России из-за расширения НАТО

Патрушев: Россия приняла дополнительные меры по защите после расширения НАТО

Россия приняла дополнительные меры по своей защите после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсантъ».\

«С момента вступления Швеции и Финляндии в альянс и на фоне диверсий на газопроводах "Северный поток" Россия принимает дополнительные меры по защите своих территории и интересов, а также по защите экономического суверенитета», — отметил представитель Кремля.

Патрушев подчеркнул, что в данный момент обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря является «одной из важнейших военно-политических задач для России».

Ранее Патрушев заявил, что западные страны, в частности США и Великобритания, могут устроить новые теракты по аналогии с подрывом «Северных потоков». По его мнению, подобные действия являются частью плана Запада «по созданию хаоса энергетического рынка.