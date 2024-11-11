Врач раскрыла правду о правиле трех секунд для упавшей на пол еды

Терапевт Уильямс: в правиле трех секунд для упавшей еды есть доля правды

Упавшая на пол и быстро поднятая еда может быть безопасной для человека, считает терапевт Зои Уильямс. Правду о правиле трех секунд она раскрыла в эфире утреннего шоу на канале ITV, пишет Daily Mirror.

Уильямс рассказала, что вопросом, можно ли есть еду с пола, заинтересовались в городском университете Манчестера. Там провели исследование, во время которого роняли еду на специально загрязненный бактериями пол, а затем поднимали и измеряли количество оставшихся на ней бактерий. «Выяснилось, что доля правды в правиле о трех секундах есть: чем быстрее поднимали еду, тем меньше на ней было бактерий», — отметила терапевт.

Однако врач подчеркнула, что время хоть и имело значение, но оно было меньше, чем зависимость от типа еды. Уильямс пояснила, что продукты с высоким содержанием сахара и соли оказались устойчивыми к заражению бактериями, тогда как другие продукты были более уязвимыми. «Самым безопасным назвали печенье, потому что оно сладкое и сухое», — заявила Уильямс.

В заключение терапевт подчеркнула, что как врач никогда не стала бы рекомендовать есть еду с пола. По ее словам, такой подход не является безопасным и гигиеничным.

Ранее Уильямс попала в больницу и срочно составила завещание. Сообщалось, что у телеведущей обнаружили проблемы с сердцем.