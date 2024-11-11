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21:10, 11 ноября 2024Спорт

Захарова одной фразой оценила разоблачителя российского допинга

Мария Захарова заявила, что журналист Зеппельт дискредитирует российский спорт
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила то, что разоблачитель российского допинга, немецкий журналист Хайо Зеппельт проиграл дело о клевете на российского миллиардера Алишера Усманова.

Захарова фразой «признание в собственном циничном вранье наконец дошло до самого клеветника» прокомментировала ситуацию. Она заявила, что Зеппельт всеми способами дискредитирует российский спорт.

4 августа в эфире программы ARD Sportschau и в статье об Олимпийских играх Хайо Зеппельт обвинил Усманова в организации «системы подкупа и манипулирования судьями» в международном фехтовании. Позднее немецкий журналист признал недостоверность своих утверждений.

Зеппельт специализируется на расследованиях использования запрещенных препаратов атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о допинге в России.

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