Захарова одной фразой оценила разоблачителя российского допинга

Мария Захарова заявила, что журналист Зеппельт дискредитирует российский спорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила то, что разоблачитель российского допинга, немецкий журналист Хайо Зеппельт проиграл дело о клевете на российского миллиардера Алишера Усманова.

Захарова фразой «признание в собственном циничном вранье наконец дошло до самого клеветника» прокомментировала ситуацию. Она заявила, что Зеппельт всеми способами дискредитирует российский спорт.

4 августа в эфире программы ARD Sportschau и в статье об Олимпийских играх Хайо Зеппельт обвинил Усманова в организации «системы подкупа и манипулирования судьями» в международном фехтовании. Позднее немецкий журналист признал недостоверность своих утверждений.

Зеппельт специализируется на расследованиях использования запрещенных препаратов атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о допинге в России.