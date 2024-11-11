Зарплаты российских футбольных судей вырастут

Зарплаты судей в РПЛ вырастут, главный арбитр будет получать ₽214 тыс. за матч

Зарплаты футбольных судей, обслуживающих матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), вырастут. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Так, гонорар главного арбитра вырастет с 200 тысяч до 214 тысяч рублей за матч, ассистента рефери и арбитра VAR — с 100 тысяч до 107 тысяч, помощника арбитра VAR — с 50 тысяч до 53,5 тысячи рублей. Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличение окладов с 1 июля 2025 года.

Кроме того, возрастет и ежемесячная зарплата судей и ассистентов — с 50 тысяч до 53,5 тысячи рублей. Если в сезоне-2024/2025 суммарная зарплата судей и инспекторов составляла 625 тысяч рублей, то после повышения гонораров эта цифра составит почти 670 тысяч рублей за матч.

9 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы до конца нынешнего сезона. Судья был наказан за то, оставлял хвалебные комментарии о самом себе в социальных сетях. На скриншотах, появившихся в интернете, предположительно, Безбородов говорил о себе в Telegram, что «он один остался, который умеет судить».