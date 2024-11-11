Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карлос Алькарас
Сегодня
16:00 (Мск)
Каспер Рууд
Итоговый чемпионат ATP
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
20:30 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Александр Зверев
Сегодня
22:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
15:04, 11 ноября 2024Спорт

Зарплаты российских футбольных судей вырастут

Зарплаты судей в РПЛ вырастут, главный арбитр будет получать ₽214 тыс. за матч
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Зарплаты футбольных судей, обслуживающих матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), вырастут. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Так, гонорар главного арбитра вырастет с 200 тысяч до 214 тысяч рублей за матч, ассистента рефери и арбитра VAR — с 100 тысяч до 107 тысяч, помощника арбитра VAR — с 50 тысяч до 53,5 тысячи рублей. Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличение окладов с 1 июля 2025 года.

Кроме того, возрастет и ежемесячная зарплата судей и ассистентов — с 50 тысяч до 53,5 тысячи рублей. Если в сезоне-2024/2025 суммарная зарплата судей и инспекторов составляла 625 тысяч рублей, то после повышения гонораров эта цифра составит почти 670 тысяч рублей за матч.

9 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы до конца нынешнего сезона. Судья был наказан за то, оставлял хвалебные комментарии о самом себе в социальных сетях. На скриншотах, появившихся в интернете, предположительно, Безбородов говорил о себе в Telegram, что «он один остался, который умеет судить».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл ответ России на попытки разрешить удары ВСУ вглубь России

      Глава Рособрнадзора допустил изменения в ЕГЭ по трем предметам

      В США заявили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине

      Часть россиян предупредили об опасной погоде

      Зарплаты российских футбольных судей вырастут

      Баскетболисты подрались на борту самолета и сорвали рейс в США

      В России оценили возможность Трампа устроить переговоры Москвы и Киева

      В Грузии назвали бездельниками прибывших в Тбилиси депутатов ЕС

      Отказ Запада от твердой позиции по членству Украины в НАТО объяснили

      Москвичам спрогнозировали погоду на неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше