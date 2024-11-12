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00:10, 12 ноября 2024Россия

12 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Валерия Княгинина

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

12 ноября в России отмечают День специалиста по безопасности, а в мире — Всемирный день борьбы с пневмонией. Православные сегодня вспоминают икону Божией Матери «Озерянскую». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 12 ноября, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День специалиста по безопасности

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

С 2005 года этот неофициальный праздник отмечают сотрудники охраны предприятий, разработчики систем безопасности и все, кто стоит на защите интеллектуальной и материальной собственности компаний, а также личные телохранители. Инициатором Дня специалиста по безопасности стало тематическое интернет-сообщество — праздник призван привлечь внимание к этой непростой и опасной профессии.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с пневмонией

Впервые этот день отметили в 2009 году, когда Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней». К Глобальной коалиции присоединились более ста организаций, представляющих интересны детей.

Пневмония – это форма острой респираторной инфекции, которая поражает легкие. По данным ВОЗ, 14 процентов всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет происходит в результате пневмонии. Заболевание могут вызывать вирусы, бактерии и грибки — оно поддается лечению, однако лишь одна треть детей с пневмонией получают необходимые им антибиотики.

Фото: Ali Khara / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 ноября

  • Дeнь пpoфcoюзнoгo paбoтникa в Ρecпубликe Бaшкopтocтaн;
  • Дeнь твopчecкиx ocущecтвлeний;
  • День «счастливого часа» в США;
  • День конституции в Азербайджане.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти иконы Божией Матери «Озерянской»

Согласно преданию, образ был явлен в конце XVI века недалеко от села Озеряны, что находилось близ Харькова. Местный крестьянин косил траву и случайно рассек пополам икону Богородицы, каким-то образом оказавшуюся в поле. Испугавшись дурного знамения, он взял половинки иконы и поставил их у себя в доме. На утро крестьянин обнаружил, что образ цел.

В 1794-м Озерянскую икону перенесли в Куряжский монастырь. К ней на поклонение толпами стекались прихожане, которые по молитвам обретали у образа исцеление. В XIX веке во время эпидемий холеры икону возили по домам, на площадях перед ней служили молебны. В это время образ также явил много чудес.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 12 ноября

  • День памяти епископа Зиновия и его сестры Зиновии;
  • День памяти священномученика Маркиана, епископа Сиракузского;
  • День памяти апостола от 70-ти Терентия, епископа Иконийского;
  • Обретение мощей исповедника Агафангела, митрополита Ярославского.

Приметы на 12 ноября

В народе 12 ноября — Синичкин день. На Руси считалось, что к этому дню прилетают все зимние птицы, в том числе снегири и свиристели. Также в это время охотники открывали зимний промысловый сезон.

  • Увидеть много синиц в этот день — к сильным морозам.
  • Синицы кору с деревьев клюют — к дождливой погоде.
  • Птицы громко щебечут — к ясному дню, пищат — к ночным заморозкам.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Кто родился 12 ноября

Людмила Гурченко (1935–2011)

На счету легендарной актрисы более 80 ролей в кино, в том числе она сыграла в популярных картинах «Любовь и голуби», «Пять вечеров», «Вокзал для двоих», «Двадцать дней без войны», «Карнавальная ночь» и многих других. Помимо актерского таланта, Гурченко обладала запоминающимся голосом — она сама исполняла песни для кинофильмов и выступала на сцене. В 1983 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.

Кадр: фильм «Карнавальная ночь»

Юлия Ковальчук (42 года)

В 2001 году певица стала одной из солисток российской поп-группы «Блестящие». В общей сложности с участием Ковальчук коллектив выпустил три альбома. В 2007-м она покинула группу и занялась сольным творчеством. Сегодня артистка известна как телеведущая, также она снимается в кино и участвует в музыкальных шоу.

Кто еще родился 12 ноября

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