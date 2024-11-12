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НХЛ — регулярный чемпионат
11:51, 12 ноября 2024Спорт

Агент рассказал о причинах успешного старта сезона Овечкина в НХЛ

Агент Чистяков: Овечкин поменял подготовку перед нынешним сезоном НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, рассказал о причинах успешного старта сезона 39-летнего игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Саша хорошо и правильно подготовился к сезону. Внес некоторые корректировки в подготовку», — заявил Чистяков.

В нынешнем сезоне Овечкин за 14 матчей набрал 18 очков — у него десять заброшенных шайб и восемь результативных передач. Всего за карьеру у российского форварда 863 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, ему осталось забросить 31 шайбу до повторения рекорда Уэйна Гретцки. Канадец отличился 894 раза за 1487 игр.

Ранее успешный старт Овечкина в сезоне прокомментировал заслуженный тренер России Федор Канарейкин. Специалист заявил, что у хоккеиста есть сверхмотивация побить рекорд Гретцки, а «Вашингтон» грамотно доукомплектовал состав. «И самое главное — то, что крепкое здоровье позволяет ему показывать такую игру», — подчеркнул Канарейкин.

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