Деми Мур показала фигуру в бикини в честь дня рождения собаки

Актриса Деми Мур показала фигуру в бикини в честь дня рождения своего пса

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала фигуру в купальнике в честь дня рождения пса. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя знаменитость поздравила с праздником своего питомца — чихуа-хуа по кличке Пилаф. При этом она продемонстрировала видео, где позирует в различные моменты жизни вместе с собакой, например в ресторане, на студийной съемке или перед поклонниками.

Кроме того, звезда предстала перед камерой во время отдыха на пляже. Она надела крошечное бикини с абстрактным принтом, состоявшее из топа с бретелями-веревками и трусов с заниженной талией.

В сентябре Деми Мур рассказала о жестокости к своему телу ради стройной фигуры.