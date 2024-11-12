Финским морякам посоветовали пользоваться бумажными картами из-за проблем с навигацией

Финское морское погрануправление посоветовало морякам перейти на бумажные карты

Финское морское пограничное управление посоветовало морякам перейти на бумажные карты из-за проблем со спутниковой навигацией. Об этом говорится в отчете ведомства от 11 ноября.

Там пояснили, что сбои в работе GPS затрагивают все мореходство в Финском заливе. Помехи могут проявляться как потеря данных о местоположении судна, также может исчезнуть информация, зависящая от спутниковых данных, например, о курсе и скорости судна.

Пограничное управление советует морякам обеспечить навигацию традиционными методами при помощи морских карт.

Ранее власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора информации вдоль границы с Россией.