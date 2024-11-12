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04:05, 12 ноября 2024Мир

Финским морякам посоветовали пользоваться бумажными картами из-за проблем с навигацией

Финское морское погрануправление посоветовало морякам перейти на бумажные карты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Финское морское пограничное управление посоветовало морякам перейти на бумажные карты из-за проблем со спутниковой навигацией. Об этом говорится в отчете ведомства от 11 ноября.

Там пояснили, что сбои в работе GPS затрагивают все мореходство в Финском заливе. Помехи могут проявляться как потеря данных о местоположении судна, также может исчезнуть информация, зависящая от спутниковых данных, например, о курсе и скорости судна.

Пограничное управление советует морякам обеспечить навигацию традиционными методами при помощи морских карт.

Ранее власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора информации вдоль границы с Россией.

ЖЗЛ
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