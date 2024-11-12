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21:37, 12 ноября 2024Спорт

Канадская фигуристка-чемпионка заявила о нежелании следить за россиянами

Канадская фигуристка Дюамель заявила, что не смотрит российские соревнования
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Меган Дюамель

Меган Дюамель. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Олимпийская чемпионка в парном катании, канадка Меган Дюамель заявила о нежелании следить за турнирами с участием россиян. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсменка рассказала, что не смотрит российские соревнования. «Слежу ли за какими-то российскими фигуристами? Нет, ни за одним на данный момент», — подчеркнула она.

Ранее Дюамель призвала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство российских фигуристов. Она посчитала, что спортсмены должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять.

38-летняя Дюамель — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка-2018 в парном катании.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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