Карпин объяснил причину невызова Дзюбы в сборную

Тренер Карпин о невызове футболиста Дзюбы: сборная РФ — не место для рекордов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил причину невызова российского нападающего Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист обратил внимание на то, что мотивацией Дзюбы является установить рекорд в сборной России. Тренер заявил, что национальная команда — не место для рекордов. «Завтра нас не вернут на международные турниры, смысла просматривать игроков, которые давно играли, нет», — подытожил он.

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную России. Он рассказал, что хотел бы принять участие в паре матчей с возможностью забить мяч.

Дзюба не играл за сборную России с июня 2021 года. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин. За карьеру нападающий забил за национальную команду 30 мячей в 55 матчах и по этому показателю делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.