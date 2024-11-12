Мать пошутившей о «Крокусе» россиянки рассказала о переживаниях дочери после теракта

Мать пошутившей о трагедии в «Крокусе» блогерши сказала, что дочь плакала

Юная блогерша из Владимирской области, попавшая под проверку Следственного комитета (СК) России из-за шутливого видео о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», знала о трагедии, плакала и переживала после нее. Об этом ее мать Анна Александровна рассказала РИА Новости.

По словам женщины, она обсуждала с дочерью произошедшее, они вместе плакали. Родительница говорит, что девочка принесла искренние извинения за свое видео. Анна Александровна отметила, что дочь умеет сопереживать, ей не безразличны чувства других, но она не ожидала от нее такой выходки.

В отношении родителей одной из блогерш возбудили уголовное дело о невыполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

11 ноября приемный отец одной из девушек рассказал, что она была трудным ребенком. Также он сообщил о ее проблемах с учебой. «Мы не знали, в кого она превратится. Это совершенно такое... чудовище», — пояснил он.

17-летние блогерши выложили в сеть видео, снятое около «Крокус Сити Холла», в котором они в шутку припугнули повторением теракта. Правоохранители задержали участниц видео. На кадрах они извинились за свои слова.

В Госдуме осудили поступок россиянок. «Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — сказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.