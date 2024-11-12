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13:57, 12 ноября 2024Из жизни

На британского 78-летнего «короля тигров» напала самая крупная в стране домашняя пума

На 78-летнего британца, прозванного королем тигров, набросилась домашняя пума
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Terrence Moore

Terrence Moore. Кадр: Curious?: Natural World / YouTube

На 78-летнего британца Терренса Мура, державшего зверинец с крупными хищниками, напал один из питомцев. Об этом сообщает издание The Sun.

Мур, прозванный британской прессой «королем тигров», много лет разводил крупных кошек в английской глубинке. В его домашнем зверинце, среди прочего, имелся ягуар по кличке Афина, дальневосточный леопард Комета и пума по прозвищу Тоффи, которая считалась самой крупной в Великобритании.

Нападение совершила именно пума. Она набросилась на Мура, когда он зашел к ней в вольер, и вцепилась в него зубами. Сотрудники полиции успели его спасти, но к тому времени он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу вертолетом, сейчас он лечится. Пума не пострадала. Животных временно отдали на попечение хартфордширского зоопарка.

По словам знакомого Мура, нападение стало неожиданностью. «Поверить не могу, что Терренса укусили, — утверждает он. — Он любит этих кошек, а они любят его».

Он должно быть был в ужасе, хотя и привык к хищникам. Чудо, что ему удалось выжить. Все могло кончиться совсем, совсем по-другому. Обычно он очень осторожен и методичен — он занимался этим десятки лет

знакомый Терренса Мура
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В мае суд постановил, что Мур не имел права продавать билеты для посещения зверинца. Кроме того, содержание хищников на его территории признали плохим обращением с животными. Муру на пять лет запретили содержать крупных кошек и оштрафовали его на 14 тысяч фунтов стерлингов. Ожидалось, что окончательное решение об изъятии животных будет принято в течение нескольких недель.

Знакомый Терренса Мура связал нападение пумы с судебной тяжбой. По его словам, Мур мог допустить ошибку из-за стресса, вызванного необходимостью избавиться от животных.

Ранее сообщалось, что в Крыму львы из сафари-парка «Тайган» растерзали в вольере управляющую. Женщина забыла заблокировать дверь между двумя его помещениями, чтобы хищники не смогли зайти к ней. По всей видимости, львы обнаружили проход и напали на нее.

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