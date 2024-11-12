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15:34, 11 ноября 2024Забота о себе

Названа защищающая от рака популярная специя

Диетолог Николь Хопсегер: куркума может предотвращать болезнь Альцгеймера
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Racool_studio / Freepik

Куркума может снизить риск рака, также эта специя помогает контролировать давление. Об этом рассказало издание Surrey Live.

Отмечается, что употребление куркумы дважды в день в течение полутора лет способно улучшить память, нормализовать давление и даже сократить вероятность воспалений и развития опасных болезней, в том числе и рака. Эти полезные свойства обусловлены противовоспалительными и антиоксидантными свойствами содержащегося в специи вещества, которое называется куркумин. Оно защищает клетки мозга и нервной системы от повреждения и старения.

Диетолог Николь Хопсегер добавила, что куркумин также способен в некоторой мере предотвращать нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера. Однако в материале предупредили, что людям с высоким давлением и расстройствами пищеварения включать куркуму в рацион можно только после консультации с врачом.

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