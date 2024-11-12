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08:45, 12 ноября 2024Экономика

Названы признаки ожидаемого замедления экономики России

ИНП РАН: рост издержек бизнеса и ключевой ставки ведут к замедлению экономики РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Рост издержек бизнеса и повышение ключевой ставки ведут к торможению экономики России. Признаки ожидаемого замедления экономики назвали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН), их цитирует РБК.

В свежем краткосрочном анализе динамики ВВП экономисты отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и увеличение издержек предприятий (оплата труда, транзакционные издержки во внешней торговле, тарифы на транспортировку и услуги ЖКХ, введение дополнительных сборов) говорят о замедлении экономики. Эти риски проявятся в первом полугодии 2025 года.

В ИНП называют признаками замедления экономики снижение сальдированного финансового результата деятельности организаций (с начала года он упал на 5,8 процента год к году при росте выручки на 17,8 процента), стагнацию в строительстве «с вероятным переходом к спаду объемов строительных работ по мере ухудшения ситуации с доступностью жилья» (после сокращения льготных программ и повышения ключевой ставки), сокращение прироста кредитного портфеля граждан (замедлил рост с 0,5 до 0,2 триллиона рублей в месяц).

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При этом в институте повысили прогноз роста экономики с 3,7 до 3,9 процента, что совпадает с официальным прогнозом Минэкономразвития (Банк России ожидает прирост ВВП на уровне 3,5–4 процентов). Главной причиной стал всплеск потребительской активности в начале осени: оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сентябре разогнался с 4,7 до 7,7 процента — тенденцию объясняют ростом продаж новых автомобилей на фоне индексации утильсбора.

Кроме того, высокий уровень потребительской активности поддерживает опережающий рост реальных располагаемых доходов (плюс 9,4 процента в третьем квартале) и повышение спроса в период повышения ключевой ставки. Также аналитики отмечают восстановление объема производства сельхозпродукции в сентябре до прошлогоднего уровня после просадки в августе.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают, что беспрецедентно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка может опираться на неверные оценки состояния российской экономики. Аналитики предупредили, что ставка по кредитам уже превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности, а вскоре может обойти и рентабельность собственного капитала. Таким образом, одна только эта оценка позволяет назвать текущую ситуацию угрозой для инвестиций.

Вице-премьер Александр Новак назвал одним из главных барьеров для развития российской экономики сохраняющийся на внутреннем рынке дисбаланс спроса и предложения и относительно низкие темпы роста производительности труда в стране. Наращиванию эффективности может поспособствовать внедрение современных технологий, программного обеспечения и автоматизированных систем управления. По его словам, эти факторы помогут выйти на ежегодный прирост производительности труда на 2,5-3 процента.

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