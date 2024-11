Обнаружены доказательства гипотезы обледенения Земли вплоть до экватора

PNAS: обнаружены доказательства гипотезы полного обледенения Земли

Геологи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили доказательства, подтверждающие гипотезы «Земли-снежка», согласно которой сотни миллионов лет назад планета была покрыта ледниками вплоть до экватора. Исследование будет опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно теории, примерно 720-635 миллионов лет назад на Земле произошли радикальные климатические изменения, приведшие к ее обледенению. Огромные ледяные щиты покрыли всю поверхность планеты, создавая толстые слои льда, которые достигали нескольких километров в толщину. Считается, что это событие, известное как «Земля-снежок», могло оказать значительное влияние на эволюцию жизни на Земле.

Чтобы подтвердить наличие древних ледников в экваториальных регионах, ученые использовали метод лазерной абляционной масс-спектрометрии. Этот метод позволяет облучать минералы лазером, высвобождая атомы для определения возраста горных пород. Такие методы особенно полезны для анализа слоев песчаника, которые накапливаются под давлением ледяных щитов.

Исследователи сосредоточили свои усилия на изучении песчаников Тава, находящихся вдоль Передового хребта Колорадо. Эти слои, казавшиеся на первый взгляд обычными, были деформированы и вытеснены глубоко под землю из-за давления древних ледников, которые когда-то покрывали регион. Геологи связывают такие формирования с ледниками на основании аналогий с современными геологическими процессами в Антарктиде.

Возраст минеральных образцов из песчаников Тава, по расчетам ученых, составляет около 690-660 миллионов лет, что совпадает с предполагаемым временем «Земли-снежка». Эти данные подтверждают, что ледники могли достигать даже экваториальных регионов континента Лаврентия, к которому тогда относился Колорадо.

Исследователи считают, что их работа поможет расширить представления о «Земле-снежке», поскольку аналогичные образования могли появиться и в других частях Северной Америки. Такие открытия дадут более полное понимание условий, в которых возникла первая многоклеточная жизнь, и помогут воссоздать климатическую историю планеты.