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15:19, 12 ноября 2024Россия

Под Москвой директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей

Mash: в Лобне директор школы искусств избила преподавательницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном городе Лобня директор школы искусств избила молодую преподавательницу на глазах у детей. Действия руководительницы попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как женщина хватает за волосы преподавательницу в коридоре. Она протаскивает несчастную вдоль стены.

Как разузнал Mash, такая реакция директора объясняется тем, что подчиненная отказалась писать заявление об увольнении. До инцидента девушке предлагали бесплатно проводить дополнительные уроки и исполнять всевозможные распоряжения, которые не прописаны в трудовом договоре.

Преподавательница сняла побои и обратилась в полицию. Родители учеников узнали о ситуации и захотели написать коллективное заявление в областной Минкульт о снятии директора с должности.

Ранее сообщалось, что в Саратове восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в первый день на работу в школу №90.

ЖЗЛ
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