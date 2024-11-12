Под Москвой директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей

Mash: в Лобне директор школы искусств избила преподавательницу

В подмосковном городе Лобня директор школы искусств избила молодую преподавательницу на глазах у детей. Действия руководительницы попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как женщина хватает за волосы преподавательницу в коридоре. Она протаскивает несчастную вдоль стены.

Как разузнал Mash, такая реакция директора объясняется тем, что подчиненная отказалась писать заявление об увольнении. До инцидента девушке предлагали бесплатно проводить дополнительные уроки и исполнять всевозможные распоряжения, которые не прописаны в трудовом договоре.

Преподавательница сняла побои и обратилась в полицию. Родители учеников узнали о ситуации и захотели написать коллективное заявление в областной Минкульт о снятии директора с должности.

Ранее сообщалось, что в Саратове восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в первый день на работу в школу №90.