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13:54, 12 ноября 2024Спорт

Президент РПЛ назвал главное разочарование первого круга

Президент РПЛ Алаев назвал посещаемость главным разочарованием первого круга
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал посещаемость главным разочарованием первого круга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей. Я не буду называть клубы. Общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было», — заявил Алаев. Он отметил, что главным положительным моментам по итогам первого круга является интрига в турнирной таблице.

Худший показатель по посещаемости в РПЛ на данный момент у подмосковных «Химок» — за семь домашних матчей нынешнего сезона на эту команду пришло 23291 зритель. Также в тройке худших тольяттинский «Акрон» (35111 за семь матчей) и грозненский «Ахмат» (37887 зрителей за восемь матчей). В топ-3 по посещаемости на данный момент входят «Зенит» (221889 зрителей за семь матчей), «Краснодар» (174922 зрителя за семь матчей) и «Спартак» (100659 зрителей за восемь матчей).

Ранее стало известно, что зарплаты судей РПЛ вырастут. Так, гонорар главного арбитра вырастет с 200 тысяч до 214 тысяч рублей за матч, ассистента рефери и арбитра VAR — с 100 тысяч до 107 тысяч, помощника арбитра VAR — с 50 тысяч до 53,5 тысячи рублей.

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