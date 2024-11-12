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17:30, 12 ноября 2024Экономика

Россиянам усложнят срочную продажу жилья

Эксперт Горнова: желающим ускорить сделки с жильем удвоят пошлины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 января 2025 года россиянам усложнят срочную продажу жилья. Желающим ускорить сделки с недвижимостью придется заплатить пошлину в двойном размере, рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова, пишет aif.ru.

«Будет действовать новый размер госпошлины для госрегистрации прав и кадастрового учета. Закон разрешает ускорить регистрацию, получить эти услуги за один рабочий день после подачи соответствующего заявления, но пошлина тогда будет вдвое больше», — пояснила специалистка.

Сейчас госпошлина за регистрацию прав, ограничений прав на объекты недвижимости и их обременений, а также сделок с ними достигает 2000 рублей. С 1 января придется заплатить 4000 рублей, а если сделка срочная и кадастровая стоимость объекта менее 20 миллионов рублей, тариф вырастет до 8000 рублей.

Однако платить такие госпошлины нужно будет не всем. Послабления дадут льготным категориям граждан — Героям Советского Союза и России, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также участникам программы реновации в Москве, напомнила Горнова.

Ранее россиянам рассказали о бесполезности покупки жилья в лизинг. При таких сделках возникает много вопросов по тому, кто будет лизингодателем. Он должен быть заинтересован в том, чтобы на долгий период заморозить средства и получить доходность явно меньше, чем рыночная, отметили эксперты.

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