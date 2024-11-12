Россиянин представился подполковником Росгвардии и пообещал взорвать заправку

В Красноярске осудят лжеросгвардейца за угрозу взорвать АЗС из-за сбоя с оплатой

Начальник отдела подведомственного предприятия Росгвардии предстанет перед судом за угрозу взорвать автозаправочную станцию (АЗС) из-за сбоя с оплатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, все произошло в декабре 2023 года. У сотрудников компании «Охрана» возникли проблемы с топливными картами, из-за чего стало временно невозможно заправить служебный транспорт. Узнав об этом, 59-летний руководитель отдела материально технического обеспечения захотел решить проблему, позвонил в кол-центр, представившись подполковником Росгвардии, и, не получив нужного ответа от оператора, начал угрожать взорвать АЗС.

На место предполагаемого взрыва прибыли сотрудники МВД.

В отношении звонившего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся преступлении») УК РФ. Сам он пояснил, что находился в нестабильно эмоциональном состоянии, потому что специалисты «не могли решить его проблему».

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