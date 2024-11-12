Россиянкам рассказали о возвращении в моду надетого поверх топа бюстгальтера

Стилист Маша Ведерникова: надетые поверх топов бюстгальтеры вернулись в моду

Стилистка Маша Ведерникова рассказала о возвращении в моду популярного в 2000-х годах сочетания в одежде. Ее комментарий приводит WomanHit.

Речь идет о бюстгальтерах, надетых поверх топов, которые оказались актуальными в настоящий момент. При этом эксперт посоветовала выбирать яркие бра и создавать с ними контрастные наряды.

«Выберите бюстгальтер с яркими узорами или интересной фактурой и наденьте его поверх однотонной майки. Это создаст заметный контраст и добавит изюминку вашему образу», — отметила собеседница издания.

Также бюстгальтеры с топами предпочтительно комбинировать с юбками и брюками с завышенной талией, добавив туфли, сапоги на каблуках или массивные ботинки.

В апреле сообщалось, что любимые джинсы рэп-исполнителей из 2000-х годов стали модными у женщин.