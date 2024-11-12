Российский бизнес предложил установить для него отдельный курс рубля

«Ведомости»: РСПП попросил отдельный курс рубля для импортеров и экспортеров

Центробанк мог бы таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности, чтобы те не страдали от излишней волатильности российской валюты и не несли убытки. С таким предложением к регулятору обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут «Ведомости».

Идею по поводу отдельного курса для импортеров и экспортеров удалось найти в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» ЦБ на ближайшие три года. Бизнес полагает, что схема плавающего курса более не справляется с задачей, в том числе из-за ухода с российского валютного рынка нерезидентов.

В РСПП напомнили, что регулятор в первую очередь борется с инфляцией, а стабильность российской валюты для него остается второстепенной задачей. Такой подход стал преобладающим с 2014 года. Но в период структурной адаптации экономики, уверены авторы обращения, необходимо ввести временное регулирование курса национальной валюты.

Они объясняют свой подход тем, что слишком большие скачки курса рубля снижают его привлекательность для инвестиций и сбережений. В течение этого года колебания курса рубля к юаню превышали 22 процента, а юань отклонялся от курса доллара не более чем на 4 процента. В свою очередь, проблемы с курсом создают дополнительные ограничения для участников внешнеторговой деятельности, поскольку те не могут строить планы.

Банк России пока не видит оснований отказываться от своей политики, в проекте документа отмечено, что плавающий курс исполняет задачу стабилизации спроса и предложения на импорт и экспорт.

Еще одним предложением РСПП стало создание механизма покупки ЦБ государственных бумаг Минфина. Таким образом государство могло бы увеличить субсидии бизнесу на финансирование приоритетных проектов. Впрочем, ЦБ отмечает, что инициатива прямо противоречит действующему законодательству. Фактически таким образом регулятор осуществлял бы денежную эмиссию, насыщая рынок ликвидностью, а это, в свою очередь, стало бы серьезным проинфляционным фактором.

Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что привязка курса рубля к валюте какой-либо страны вряд ли приведет к чему-то хорошему, к тому же у регулятора ограниченные резервы. Эксперт напомнил, что волатильность курса рубля является нормальным состоянием рынка при сложностях с трансграничными платежами и регулировать ее искусственно довольно сложно.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор обсуждает повышение ключевой ставки в декабре, хотя окончательное решение еще не принято. Поводом для этого остается устойчиво высокий рост цен, который наблюдается последнюю пару месяцев.