Рижский вокзал снова хотят продать. Чем он известен и во сколько оценивается?

Рижский вокзал в Москве оценили в миллиард рублей перед продажей

РЖД снова рассмотрит вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала на севере Москвы. Вокзал не работал последние полтора года — его реконструировали для строительства и запуска МЦД-4. Холдинг оценил его стоимость примерно в миллиард рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.

Вопрос о предварительном одобрении сделки значился в повестке совета директоров еще в конце сентября, однако о результатах ничего не говорилось. Позднее в РЖД заявили, что тему опять поднимут на собрании в середине ноября. Причины реализации актива не уточнялись.

С 1 марта 2023 года по 1 сентября 2024 года здание вокзала было закрыто на реконструкцию. В настоящий момент Рижский вокзал обслуживает только дальние пригородные маршруты в направлении станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево и Дедовск. В будни курсирует семь пар электричек, в выходные — восемь.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает, что покупатель найдется.

Еще во времена бывшей управленческой команды московской мэрии обсуждался вариант выноса вокзальных функций, видимо, в Тушино. В этом случае судьба этого объекта была бы аналогична той, что ждала Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге, который сначала был торговым центром, потом музеем, а сейчас там огромный фуд-корт Алексей Попов руководитель «ЦИАН.Аналитики»

Он добавил, что, если РЖД перестает эксплуатировать здание вокзала, это значит и то, что расположенные рядом железнодорожные пути тоже могут быть использованы по другому назначению. Проект может быть интересен в случае застройки грузовых двора и станции Рижского вокзала, порассуждал специалист. «Я думаю, что это какая-то комплексная история, которая может быть связана с освоением территории», — добавил он.

Между тем гендиректор консалтинговой компании «Брокерус» Алексей Лазутин выразил мнение, что инвесторы, которые захотят сделать из Рижского вокзала подобный проект, едва ли захотят много платить. «Я бы сказал, ближе к 150 тысячам рублей, наверное, за квадратный метр», — поделился он оценкой. Кроме того, само здание историческое, поэтому там будут ограничения.

Рижский вокзал является памятником архитектуры

В январе 2021 года ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Памятник архитектуры запрещено сносить, нельзя менять его исторический облик. Вокзал возвели в 1899 году в ходе строительства Московско-Виндавской железнодорожной линии, изначально он назывался Виндавским. Современное наименование вокзал получил в 1946 году.

Историк железнодорожного транспорта Юрий Егоров выразил надежду на то, что здание уцелеет. По его мнению, там, скорее всего, появится торговый центр. «В Санкт-Петербурге таким стал Варшавский вокзал. Сам вокзал закрыли, здание продали и в нем открыли обычный ТЦ. Вопрос: будет ли такой центр на месте Рижского вокзала востребован?» — заметил Егоров.